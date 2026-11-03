यूपी: त्योहार पर रेलवे का तोहफा, दिवाली के लिए स्पेशल ट्रेनें, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव; 17 कोच लगाए जाएंगे

रेलवे प्रशासन ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए दो विशेष एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इनमें चंडीगढ़-पटना-चंडीगढ़ और रानी कमलापति-गोरखपुर-रानी कमलापति के बीच विशेष ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

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उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 04510 चंडीगढ़-पटना आरक्षित विशेष एक्सप्रेस छह नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलेगी करेगी। यह अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई होते हुए आएगी।लखनऊ मंडल में इसका ठहराव आलमनगर, उतरठिया जंक्शन, सुल्तानपुर और वाराणसी जंक्शन पर होगा। यह ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए रात 9:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04509 पटना-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को पटना से रात 11:15 बजे चलेगी। यह वाराणसी, सुल्तानपुर, उतरठिया और आलमनगर होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी।इस विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति-गोरखपुर विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 6:45 बजे चलेगी।यह विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और उरई होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। लखनऊ मंडल के अंतर्गत इसका ठहराव लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर होगा। यह ट्रेन दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01664 गोरखपुर-रानी कमलापति विशेष एक्सप्रेस नौ नवंबर, 2026 (सोमवार) को गोरखपुर से सुबह 7:50 बजे चलेगी। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं।