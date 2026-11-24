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Video: रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्व संध्या पर दिखी भव्यता

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:56 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:56 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। रोशनी से नहाई ऐतिहासिक इमारतों और सजे-धजे परिसर ने विश्वविद्यालय की भव्यता को और खास बना दिया। ... और पढ़ें

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