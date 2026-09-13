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VIDEO: पुस्तक महोत्सव में पुस्तक प्रेमियों की लगी भीड़, कल्चरल इवेंट्स का भी हो रहा आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 13 Sep 2026 04:07 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 04:07 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय में लगे पुस्तक महोत्सव में आज दूसरे दिन रविवार को पुस्तक प्रेमियों की भीड़ दिखी। शनिवार को इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। शाम को इस महोत्सव में पुस्तक प्रेमियों के लिए कल्चरल इवेंट्स का भी आयोजन किया जाता है। ... और पढ़ें

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