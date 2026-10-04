VIDEO: पैसे के विवाद को लेकर युवक टंकी पर चढ़ा, पुलिस के आश्वासन के बाद उतरा

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तेलीबाग, वृंदावन सेक्टर 7 पानी की टंकी पर रविवार को दोपहर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद जोर-जोर हंगामा करने लगा। वह टंकी से कूद जाने की धमकी देने लगा। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि टंकी पर चढ़ने वाला युवा के मुकेश कुमार सपोर्ट गंज निवासी था। वह ठेकेदार सुनील यादव के साथ काफी समय से कार्य कर रहा था उन्होंने उसका पैसा रोक रखा था जो की काफी समय से नहीं दे रहे थे। इस बात से नाराज होकर मुकेश पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने लगा। पुलिस के आश्वासन के बाद मुकेश नीचे उतरा ठेकेदार सुनील को भी बुलाया गया है दोनों पक्षों से बात की जा रही है।

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