सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें अफसरों को धमकाना बंद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे सीख लेनी चाहिए। जब संगत अच्छी नहीं होगी तो जुबान भी अच्छी नहीं होगी और मुंह से गुंडागर्दी वाली बातें ही निकलेंगी। विश्वास न हो तो रामपुर वाले चाचा से ही ज्ञान ले लीजिए। दस साल पहले वह भी आपके जैसे ही थे।

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