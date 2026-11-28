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VIDEO: प्रदूषण के हम जिम्मेदार... राजस्व परिषद के पुराने कार्यालय के पास पड़ा कूड़ा, बना प्रदूषण का कारण

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:41 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:41 PM IST







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इस प्रदूषण के हम जिम्मेदार। राणा प्रताप मार्ग के पास राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के पुराने कार्यालय के कैंपस में बने मकान के बीच जलता यह कूड़ा। लोगों ने जलाया जो वहां के स्थानीय निवासी हैं जिसकी धुएं की लपटें दूर तक दिखाई दे रही हैं। मानो आग लग गई हो। ... और पढ़ें

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