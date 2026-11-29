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VIDEO: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश वर्ष
लखनऊ इंदिरा नगर सेक्टर-18 स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष कीर्तन समागम में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
पूर्वी विधानसभा विधायक ओपी श्रीवास्तव भी गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेककर गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। प्रकाश पर्व पर संगत के लिए अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु का लंगर छका। पूरे गुरुद्वारे में सेवा, भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला।
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