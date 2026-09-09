Video: पेपर मिल कॉलोनी में 45 फीट ऊंचा गणेश उत्सव पंडाल बना आकर्षण

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पेपर मिल कॉलोनी में गणेश उत्सव के लिए 45 फीट ऊंचा भव्य पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल को कलश के आकार का स्वरूप दिया गया है। इसे तैयार करने के लिए कोलकाता से आए कारीगरों ने करीब 13 दिनों तक मेहनत की और पंडाल को पूरा किया। भव्य आकार और आकर्षक डिजाइन के कारण यह पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

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