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Video: पुलिस की पाठशाला में छात्राओं को मिशन शक्ति की जानकारी

Akash Dwivedi

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:47 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:47 AM IST







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विकास नगर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में अमर उजाला की ओर से आयोजित ‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम में शिवानी तिवारी ने छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी। ... और पढ़ें

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