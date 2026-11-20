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VIDEO: पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, राजभवन के सामने जाम लगा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 03:09 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 03:09 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार के लखनऊ दौरे के दौरान शहर के अंदर राजभवन रोड पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सड़कों पर जगह-जगह पर डायवर्जन किया गया है। इसके कारण जाम लग रहा है। ... और पढ़ें

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