UP Big News: हम आपके लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिनभर की सभी प्रमुख और अहम खबरों का संक्षिप्त, लेकिन प्रभावी सार लेकर आए हैं। हालांकि 'पूरी खबर पढ़ें' पर क्लिक करके आप उस खबर को विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। यहां प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की घटनाओं के बारे में तथ्यात्मक और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। राज्य में क्या बदला? कहां क्या हुआ? कौन-सी खबरें सुर्खियां बनीं? सब कुछ एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं।
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मां के निधन के बाद सीएम योगी के सभी कार्यक्रम रद्द
- फोटो : अमर उजाला
मां के निधन के बाद सीएम योगी के सभी कार्यक्रम रद्द
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। मां के निधन के बाद उनके सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अब गोंडा नहीं जाएंगे। वह गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते सीधे उत्तराखंड अपने पैतृक आवास के लिए रवाना हो गए। जहां अपनी मां के अंतिम दर्शन करेंगे। पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ऋषिकेश के संपूर्णानंद घाट पर किया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर...
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अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर।
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अखिलेश का दावा- मंत्री राजभर ने मांगीं 36 सीटें
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि सुभासपा एनडीए से बाहर निकलना चाहती है। इसलिए, यूपी में 36 सीटों की मांग कर रही है। उन्होंने भाजपा की कथित 209 प्रत्याशियों की सूची की ओर भी इशारा किया, जिसे भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने फर्जी करार दिया था। यहां पढ़ें पूरी खबर...
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अयोध्या में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद।
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आकाश आनंद: बोले- हर साल दीये जलाने के साथ बना बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने संगठन को सक्रिय करने और जनसभाओं के जरिए अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद शुक्रवार को अयोध्या के बीकापुर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके माहौल को समझा। साथ ही जनसभा को संबोधित किया। यहां पढ़ें पूरी खबर...
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क्रिकेटर मोहम्मद सिराज व सांसद इमरान मसूद
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सांसद इमरान मसूद का सिराज के चयन पर सवाल
भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बाहर रखे जाने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए उनके साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में सिराज को टीम में जगह नहीं मिलने पर मसूद ने कहा कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें बाहर रखा गया। यहां पढ़ें पूरी खबर...