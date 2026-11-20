सीएम जब भाषण दे रहे थे तभी संभवतः सीएम की मां की मौत की खबर उन्हें लगी। अवनीश अवस्थी ने भाषण के खत्म होने का इंतजार किया। भाषण खत्म होने के बाद जब वह मंच पर दूसरे नेताओं के साथ हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे थे तभी उनको यह सूचना दी गई। अवनीश अवस्थी ने उनके कान में धीमे से यह सूचना दी। इसके बाद वह मंच से नीचे की ओर जाते हुए दिखे। इस सूचना के मिलने के बाद कार्यक्रम से जुड़ी कुछ औपचारिकताएं करने के बाद वह लखनऊ लौट आएं। जहां से फिर वह उत्तराखंड के लिए रवाना हुए।

गोरखपुर में बांटे गए युवाओं को टैबलेट

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 23 विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट प्रदान किए और योजना पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन भी किया। देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की कि माफियाओं को कुचलने और संगठित अपराध को नष्ट करने के बाद अब प्रदेश सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई प्रारंभ करने जा रही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ करने वालों को सरकार पूरी तरह तबाह कर देगी। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने टैबलेट पाने वाले युवाओं के साथ सेल्फी भी ली।



सपा के जुलूस में क्रांतिकारी के प्रपौत्र की मौत पर कड़ा रुख

मुख्यमंत्री ने दो दिन पूर्व गोरखपुर में सपा के जुलूस के दौरान दसवीं के छात्र को रौंदे जाने की घटना को यूपी की पहचान पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रहा वह छात्र चौरी-चौरा कांड के क्रांतिकारी पूजन सिंह का प्रपौत्र था। चुनाव के समय बिलों से निकलकर मचलने वाले अराजक तत्वों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा।



26 जनवरी तक बंटेंगे नियुक्ति पत्र

विपक्ष को आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष में पौने दस लाख सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हाल ही में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस, खेल और राजस्व विभाग में 16 हजार से अधिक नियुक्तियां हुईं। अब 8 हजार लेखपालों, 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 26 जनवरी तक औसतन हर पांच से सात दिन में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। पहले परीक्षाओं में मुन्ना भाई और सैफई सिंडिकेट हावी था, जबकि अब पेपर लीक पर आजीवन कारावास, एक करोड़ रुपये जुर्माना व संपत्ति जब्ती के सख्त कानून के बीच टैलेंट के आधार पर फटाफट भर्ती हो रही है।