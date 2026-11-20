यूपी: गोरखपुर के मंच पर इस तरह सीएम योगी को मिली मां के निधन की सूचना, अवनीश अवस्थी ने कान में धीमे से कहा
CM Yogi mother passes away:यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां का निधन हो गया। यह सूचना उनको तब मिली जब वह गोरखपुर में हो रहे एक कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे थे।
विस्तार
सीएम योगी की मां का निधन उत्तराखंड के उनके पैतृक गांव में हुआ। सीएम इस पारिवारिक दुख में शरीक होने के लिए लखनऊ से उत्तराखंड रवाना हो गए। सीएम को मां की मृत्यु का यह दुखद समाचार उनके राजनीतिक सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने उन्हें मंच पर सुनाया। सीएम टैबलेट वितरण से जुड़े एक आयोजन के सिलसिले में गोरखपुर में थे।
सीएम जब भाषण दे रहे थे तभी संभवतः सीएम की मां की मौत की खबर उन्हें लगी। अवनीश अवस्थी ने भाषण के खत्म होने का इंतजार किया। भाषण खत्म होने के बाद जब वह मंच पर दूसरे नेताओं के साथ हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे थे तभी उनको यह सूचना दी गई। अवनीश अवस्थी ने उनके कान में धीमे से यह सूचना दी। इसके बाद वह मंच से नीचे की ओर जाते हुए दिखे। इस सूचना के मिलने के बाद कार्यक्रम से जुड़ी कुछ औपचारिकताएं करने के बाद वह लखनऊ लौट आएं। जहां से फिर वह उत्तराखंड के लिए रवाना हुए।
रद्द हुआ गोंडा का कार्यक्रम
सीएम योगी को गोरखपुर के बाद गोंडा जाना था। वहां उन्हें एक रामकथा में शरीर होना था। रामकथा से निकलने के बाद उनका लखनऊ आने का कार्यक्रम था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम मोदी के होने वाले आयोजन को वह आज शाम देखने जाते। इस सूचना के बाद उनके सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए।
गोरखपुर में बांटे गए युवाओं को टैबलेट
सपा के जुलूस में क्रांतिकारी के प्रपौत्र की मौत पर कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने दो दिन पूर्व गोरखपुर में सपा के जुलूस के दौरान दसवीं के छात्र को रौंदे जाने की घटना को यूपी की पहचान पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रहा वह छात्र चौरी-चौरा कांड के क्रांतिकारी पूजन सिंह का प्रपौत्र था। चुनाव के समय बिलों से निकलकर मचलने वाले अराजक तत्वों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा।
26 जनवरी तक बंटेंगे नियुक्ति पत्र
विपक्ष को आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष में पौने दस लाख सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हाल ही में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस, खेल और राजस्व विभाग में 16 हजार से अधिक नियुक्तियां हुईं। अब 8 हजार लेखपालों, 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 26 जनवरी तक औसतन हर पांच से सात दिन में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। पहले परीक्षाओं में मुन्ना भाई और सैफई सिंडिकेट हावी था, जबकि अब पेपर लीक पर आजीवन कारावास, एक करोड़ रुपये जुर्माना व संपत्ति जब्ती के सख्त कानून के बीच टैलेंट के आधार पर फटाफट भर्ती हो रही है।