Video: ‘पंचकन्या’ विषय पर सोनल मानसिंह ने दिया व्याख्यान

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छावनी स्थित सूर्या प्रेक्षागृह में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रख्यात नृत्यांगना एवं कलाकार सोनल मानसिंह ने ‘पंचकन्या’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अहल्या के प्रसंग के साथ वाल्मीकि रामायण का उल्लेख करते हुए विजुअल के माध्यम से विभिन्न संदर्भों की जानकारी दी। व्याख्यान में कुंती, द्रौपदी, अहल्या, मंदोदरी और तारा के जीवन, व्यक्तित्व और उनकी कथाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

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