Video: ऑपरेशन से बेटी को जन्म देने के कुछ घंटे बाद गर्भवती की मौत, लापरवाही का आरोप

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दुबग्गा के हरदोई रोड स्थित अंधे की चौकी के पास एक अस्पताल में सोमवार को ऑपरेशन से बेटी को जन्म देने के लगभग बारह घंटे बाद रुचि (21) की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने बताया डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मंगलवार दोपहर तीन बजे मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल के बाहर हंगामा किया। हरदोई रोड जाम करने का प्रयास भी किया। एसीपी शकील अहमद ने बताया परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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