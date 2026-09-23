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यूपी: खिड़कियों के शीशों में कंपन, वैष्णवी को तीन झटके; डीजे की तेज आवाज से स्कूल में सात साल की बच्ची की मौत

Wed, 23 Sep 2026 10:27 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 23 Sep 2026 10:27 AM IST
सार

बलरामपुर में सोमवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की तेज आवाज के दौरान एक स्कूल में मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत ने शहर को झकझोर दिया है। इसके बाद मंगलवार को नगर पालिका में सर्व समाज की मौजूदगी में समिति की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से नगर क्षेत्र में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

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Seven-year-old child died after falling ill amidst loud noise of a DJ at school In Balrampur of UP
heart attack - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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बलरामपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की तेज आवाज के बीच स्कूल में सात साल की बच्ची की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बलरामपुर के डिवाइन पब्लिक स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा वैष्णवी तिवारी बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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जिस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी, स्कूल के बगल से गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा गुजर रही थी और तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इस घटना से आहत होकर दो पूजा समितियों के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, सर्वसम्मति से नगर क्षेत्र में डीजे बजाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी। पिता सोनू तिवारी ने बताया कि स्कूल से बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। बेटी को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। 
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खिड़कियों के शीशों में कंपन, वैष्णवी को तीन बार झटके
घटना सोमवार की है। सुबह करीब 11 बजे वैष्णवी कक्षा में थी। इसी दौरान तेज आवाज में डीजे बजाते हुए विसर्जन जुलूस निकला। तीन मिनट दो सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आवाज से बच्ची तीन बार असहज हुई फिर अपनी सीट पर ही लटक गई। इसके बाद शिक्षक उसे अस्पताल ले गए।

स्कूल के प्रबंधक आशीष उपाध्याय और शिक्षिकाओं के अनुसार, डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशों में कंपन महसूस हो रहा था।

बच्ची की मौत ने झकझोरा, शहर में नहीं बजेगा डीजे
बलरामपुर क्षेत्र में सोमवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की तेज आवाज के दौरान बच्ची की मौत ने शहर को झकझोर दिया है। इसी के बाद मंगलवार को नगर पालिका में सर्व समाज की मौजूदगी में समिति की बैठक हुई। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने सर्वसम्मति से नगर क्षेत्र में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

 

बैठक में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, धार्मिक समितियों के पदाधिकारी और सभासद शामिल हुए। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने तेज ध्वनि से होने वाली परेशानियों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि अत्यधिक तेज आवाज से बीमारों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को परेशानी होती है। हाल की दुखद घटना के बाद इस दिशा में सामूहिक पहल जरूरी है।

नगर पालिका अध्यक्ष धीरू सिंह ने कहा कि नगरवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति सर्वोपरि है। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में उत्सव की परंपरा के साथ नागरिकों की सुविधा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक में सभी लोगों ने नगर में डीजे की तेज ध्वनि पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई। धार्मिक समितियों के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को भी सहमति पत्र सौंपने की बात कही।

बैठक में उदासीन संगत गेल्हापुर मंदिर के महंत बृजानंद जी महाराज, राजकुमार श्रीवास्तव, डीपी सिंह बैस, सर्वेश सिंह, संजय मिश्र, विजय अग्रवाल, हाजी नब्बन खां, मोहसिन खां, अब्दुल वहाब, आरिफ हुसैन, अब्दुल बारी, रमेश पहवा, प्रीतपाल सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, डॉ. तुलसीश दुबे, डॉ. देवेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉ. राकेश चंद्र, कृष्ण गोपाल गुप्ता, मनोज गुप्ता, संतोष गुप्ता, संजय शुक्ला, शुभेंद्र गौरव मिश्रा, विकास मिश्रा, सुनील गुप्ता, प्रकाश सोनी व अम्बरीश शुक्ला सहित कई सभासद मौजूद रहे।

जुलूस-ए-गौसिया में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर वाहन जुलूस से होगा बाहर
नगर में 23 सितंबर की देर शाम गोंडा रोड स्थित बड़ी ईदगाह से निकलने वाले जुलूस-ए-गौसिया को लेकर शहर-ए-काजी सैय्यद अहमद रजा कादरी और शहर मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मिल अख्तर मिसबाही ने पत्र जारी कर डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है।

आयोजकों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि जुलूस उलेमाओं की अगुवाई में निकाला जाएगा। इसमें डीजे सिस्टम लगे वाहनों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति डीजे सिस्टम लगा वाहन लेकर जुलूस में पहुंचता है तो उसे तत्काल जुलूस से बाहर कर दिया जाएगा।

बार एसोसिएशन ने मांगी जांच
गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजने से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने का आरोप लगाया गया है। अध्यक्ष मुर्तजा हुसैन और महामंत्री संजय तिवारी के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपर जिलाधिकारी संदीप केला को मांगपत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

 

डीएम के नाम संबोधित मांगपत्र में कहा गया है कि 21 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान तेज ध्वनि में डीजे बजाया जा रहा था। इसी दौरान डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली बालिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीजे की निर्धारित ध्वनि सीमा के उल्लंघन की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मांगपत्र सौंपते समय अनिल शुक्ला, रवींद्र प्रताप सिंह, अश्वनी कुमार त्रिपाठी व प्रशांत ओझा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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