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लखनऊ में गणपति विसर्जन के दौरान सई नदी में डूबे तीन दोस्त, धीरज-हरी प्रसाद के शव मिले; तीसरे की तलाश जारी

Bhupendra Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 10:30 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 10:30 AM IST

लखनऊ में मोहनलालगंज क्षेत्र के सिसेंडी गांव में मंगलवार शाम गणपति विसर्जन के दौरान सई नदी में नहाने उतरे तीन दोस्त डूब गए। हादसे के बाद विसर्जन करने आए लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बुधवार सुबह हरी प्रसाद (35) और धीरज (21) के शव मिल गए हैं। तीसरे दोस्त प्रमोद (25) की तलाश जारी है। ... और पढ़ें

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