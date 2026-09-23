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यूपी में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू, प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह ने बताई रणनीति

Bhupendra Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 11:04 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 11:04 AM IST







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जेडीयू यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। निशांत कुमार 25 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। वह काशी विश्वनाथ से चुनावी शंखनाद करेंगे। बनारस में निशांत की मौजूदगी में जेडीयू बड़ा सम्मेलन करेगी। यूपी में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। ... और पढ़ें

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