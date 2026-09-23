अंबेडकरनगर बरियावन मामला: अब सीओ सिटी पर भी गिरी गाज, इंस्पेक्टर व लेखपाल समेत पांच का पहले ही चुका है निलंबन

यूपी के अंबेडकरनगर में अकबरपुर के बरियावन में रातोंरात मकान-दुकानें गिराए जाने के मामले में कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सीओ सिटी पर भी गाज गिरी है। सीओ सिटी नीतीश कुमार को पुलिस कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह आलापुर के सीओ अरुण कुमार नौहवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं यातायात की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र कुमार सिंह को सीओ आलापुर बनाया गया है। मामले में इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मी व एक लेखपाल का निलंबन पहले ही चुका है।

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बताते चलें कि बरियावन में 20 सितंबर की रात जेसीबी से दबंगों ने 11 मकान-दुकानें ध्वस्त कर दी थीं। मामले में मंगलवार को पुलिस ने जांच के दौरान तीन जेसीबी जब्त कीं और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक, पीछे की जमीन तक रास्ता बनाने के लिए दुकानों को गिराए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में जमीन मालिकों की भूमिका की भी जांच शुरू की है।घटना के बाद लापरवाही के आरोप में अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हुई। संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ में घटना की जानकारी नहीं होने की बात सामने आई थी। इसे ड्यूटी में लापरवाही माना गया।इधर, प्रकरण से जुड़े कथित ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कथित ऑडियो में तीन जेसीबी और तीन लाख रुपये के लेनदेन का जिक्र होने का दावा किया गया। जबकि, वीडियो में कुछ लोग लाठी-डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। अब सीओ स्तर पर हुए फेरबदल के बाद बरियावन प्रकरण में पुलिस की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई और तेज होने के संकेत हैं।