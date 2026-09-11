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VIDEO: नवजात की मौत पर सीएचसी में तोड़फोड़, स्टाफ से गालीगलौज का आरोप

Akash Dwivedi

Updated Fri, 11 Sep 2026 04:21 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 04:21 PM IST







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गुडंबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रसूता के तीमारदार ने नवजात की मौत के बाद शराब के नशे में स्टाफ से गालीगलौज करने के साथ लेबर रूम के दरवाजे में तोड़फोड़ की। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक दीपक सिंह ने आरोपी के खिलाफ गुडंबा थाने में तहरीर दी है। ... और पढ़ें

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