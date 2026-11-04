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VIDEO: निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:11 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:11 PM IST







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परिवर्तन चौक चौराहे पर पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सदन प्रसाद द्वारा लोकतंत्र की रक्षा निर्वाचन प्रतिक्रिया में पारदर्शिकता एवं मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महामहिम के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन देने जाते। ... और पढ़ें

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