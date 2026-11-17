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उत्तराखंड महोत्सव में इस बार मेवों की दुकान पर बिक रहा पहाड़ी लहसुन लोगों का ध्यान खींच रहा है। कश्मीर से आए खुर्शीद अहमद ने महोत्सव में मेवों का स्टॉल लगाया है, जहां मेवों के साथ पहाड़ी लहसुन भी उपलब्ध है। इसकी कीमत 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो है। खुर्शीद अहमद ने बताया कि पहाड़ी लहसुन की खेती नवंबर महीने में शुरू होती है। इसके बीज जमीन में बोए जाते हैं और करीब चार से पांच महीने में फसल तैयार हो जाती है। सामान्य लहसुन की तुलना में इसकी कीमत अधिक होने के बावजूद औषधीय गुणों के कारण लोग इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।

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