लखनऊ। व्रती महिलाओं ने सोमवार तड़के उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ के व्रत का पारण किया। इस अवसर पर लक्ष्मण मेला मैदान में हजारों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पहले पूजा करने को लेकर हुए विवाद में दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। विवाद बढ़ने पर दोनों एक दूसरे के बाल नोंचने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन विवाद जारी रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों महिलाओं को अलग करवाया।

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