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Video: चारबाग स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, उद्योग नगरी के महिला कोच में पुरुषों का कब्जा

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 09:40 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 09:40 AM IST







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चारबाग रेलवे स्टेशन पर छुट्टी के बाद घर और काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान उद्योग नगरी एक्सप्रेस के महिला कोच में पुरुष यात्रियों का कब्जा नजर आया। महिला कोच में पुरुषों के सवार होने से महिला यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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