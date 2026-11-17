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Video: फ्रेगरेंस पार्क में नाच-गाने के आयोजनों पर रोक लगाने की मांग

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 09:41 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 09:41 AM IST







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मोहम्मद मियां आब्दी समेत उलमा ने हुसैनाबाद के फ्रेगरेंस पार्क में प्रस्तावित नाच-गाने के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि धार्मिक पहचान और स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ... और पढ़ें

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