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Video: मंत्री रजनी तिवारी बोलीं- जिसे देखने के लिए लोग बाहर जाते थे, वह आज हमारे लखनऊ में है

Akash Dwivedi

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:59 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:59 PM IST







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अलीगंज स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में देश के पहले स्वदेशी 10-डी थिएटर के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि जिस तकनीक और अनुभव को देखने के लिए लोगों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, वह अब लखनऊ में ही उपलब्ध है। उन्होंने इसे राजधानी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ... और पढ़ें

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