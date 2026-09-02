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VIDEO: मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो का किया अनावरण

लखनऊ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 12:00 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 12:00 PM IST

लखनऊ के लोक भवन मे आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के लोगो का अनावरण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ मे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या व ब्रजेश पाठक। ... और पढ़ें

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