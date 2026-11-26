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Video: मजबूती की पाठशाला’ में शांति दीदी का मैक्स कॉट लॉन्च

Akash Dwivedi

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:36 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:36 PM IST







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होटल क्लार्क्स अवध में आयोजित ‘मजबूती की पाठशाला’ कार्यक्रम में शांति दीदी का मैक्स कॉट लॉन्च करते मैरिको लिमिटेड के मुख्य कानूनी अधिकारी, ग्रुप जनरल काउंसिल एवं सीएसआर समिति के सचिव अमित भसीन और मास मार्केट ब्रांड्स के मार्केटिंग प्रमुख एलन एबेनेज़र एरिक। ... और पढ़ें

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