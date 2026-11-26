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Video: संविधान दिवस पर अंबेडकर महासभा में ली गई संविधान की रक्षा की शपथ

Akash Dwivedi

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:36 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:36 PM IST







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संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर महासभा में संविधान के प्रति निष्ठा और उसके मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेते राज्य मंत्री लालजी निर्मल और अन्य उपस्थित लोग। ... और पढ़ें

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