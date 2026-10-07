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Video: मां गोमती के रौद्र रूप को शान्त करने की कामना, फैजुल्लागंज में महिलाओं ने की आरती पूजन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:58 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:58 PM IST







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बाढ़ का पानी फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के संतकबीरनगर कालोनी में प्रवेश करने पर महिलाओं ने मां गोमती का विधिवत पूजन कर आरती उतारी, पूजन आरती कर मां गोमती से वापस लौट जाने की प्रार्थना की गई। ... और पढ़ें

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