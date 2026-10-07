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Video: मां गोमती के रौद्र रूप को शान्त करने की कामना, फैजुल्लागंज में महिलाओं ने की आरती पूजन

Wed, 07 Oct 2026 06:58 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:58 PM IST
Video: मां गोमती के रौद्र रूप को शान्त करने की कामना, फैजुल्लागंज में महिलाओं ने की आरती पूजन
बाढ़ का पानी फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के संतकबीरनगर कालोनी में प्रवेश करने पर महिलाओं ने मां गोमती का विधिवत पूजन कर आरती उतारी, पूजन आरती कर मां गोमती से वापस लौट जाने की प्रार्थना की गई।
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