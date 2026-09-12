Video: लखनऊ में सुबह से तेज धूप, तापमान बढ़ने के आसार

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राजधानी में शनिवार सुबह से तेज धूप निकली हुई है। धूप के चलते दिन में गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में छुटपुट बारिश के आसार बने रहेंगे। हालांकि बारिश के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी में सुबह से ही आसमान साफ रहा और धूप तेज होने के कारण सड़कों पर गर्मी का असर नजर आया। मौसम विभाग ने स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है।

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