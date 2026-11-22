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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ग्रैजुएट्स से कहा कि डिग्री आपको नौकरी का पहला मौका देगी। लेकिन, उसके बाद पहचान आपके ज्ञान से बनेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो कैसा भी चैलेंज आए, आप उसका सामना कर लेंगे। राजनाथ सिंह ने यह बात रविवार को बाबू बनारसी दास (BBD) यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही। वह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मंच पर मेधावियों को डिग्रियां दीं और मेडल पहनाए।

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