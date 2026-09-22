Video: लखनऊ में महाराजा बिजली पासी की गौरवगाथा पर नाट्य प्रस्तुति

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गोमती नगर स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी में महाराजा बिजली पासी की गौरवगाथा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय के जरिए महाराजा बिजली पासी के जीवन, संघर्ष और वीरता को मंच पर जीवंत किया। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय और मंचन को खूब सराहा।

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