Video: लखनऊ में फिल्म फेस्टिवल सीजन-4 और इमेजिनेरियम 2026 का शुभारंभ

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पुराने लखनऊ स्थित लखनऊ म्यूजियम में आयोजित प्रेस वार्ता में एमरेंन फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष रेणुका टंडन ने लखनऊ में आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल सीजन-4 और इमेजिनेरियम 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान वंदना सहगल भी मौजूद रहीं। प्रेस वार्ता में आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की गई।

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