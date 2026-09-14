Video: लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में खराब पड़ी सोलर लाइट

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प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर परिसर के आसपास खराब सोलर लाइटों की वजह से शाम होते ही अंधेरा फैल जाता है ।मुख्य मंदिर पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रहती है लेकिन मुख्य गेट से अंदर की तरफ लगी सोलर लाइट काफी समय से खराब है। मंदिर पर दुकानदार दलगंजन ने सोमवार को बताया कि,गोमती का पानी बढ़ा हुआ है,उनकी दुकान के पीछे जलभराव से जहरीले सांप बिच्छू बाहर निकलकर दुकानों के घुसते है। इसकी वजह केवल उनको ही नहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग उठाई है कि,इन खराब लाइटों को सही करवाया जाए वह चाहे सोलर हो अथवा बिजली की लाइट हो

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