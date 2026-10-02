Video: लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारकर हार्डवेयर दुकानदार ने दी जान, ट्रॉमा सेंटर में मौत

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दुबग्गा के अमेठिया सलेमपुर गांव में शुक्रवार शाम एक हार्डवेयर दुकानदार ने लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मार ली। गंभीर हालत में परिजन उसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक, अमेठिया सलेमपुर निवासी रंजीत रावत (35) ने शुक्रवार शाम करीब 4:40 बजे अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सिर की दाहिनी कनपटी पर गोली मार ली। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छोटा भाई राहुल उसे लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टरों ने रंजीत को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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