Video: बलरामपुर गार्डन पुस्तक मेले में उमड़ी पुस्तकप्रेमियों की भीड़

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बलरामपुर गार्डन में चल रहे पुस्तक मेले में शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुस्तकप्रेमी किताबें खरीदने पहुंचे। मेले में अलग-अलग विषयों और विधाओं की किताबों की ओर लोगों का रुझान देखने को मिला। दुकानदारों के मुताबिक नए लेखकों की किताबों के साथ ही पुराने और चर्चित लेखकों की पुस्तकों की मांग भी बनी हुई है। पाठक अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने भी पुस्तक मेले का रुख किया। युवाओं ने अपनी पसंदीदा किताबों और मेले से जुड़े अनुभव साझा किए। पुस्तकप्रेमियों का कहना है कि एक ही स्थान पर विभिन्न लेखकों और विषयों की किताबें उपलब्ध होने से उन्हें अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने का अच्छा अवसर मिल रहा है।

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