यूपी: योगी बोले- जनता के पैसे पर डकैती डालने वालों की जेबें पीएम मोदी ने खाली कराईं, गरीब का पैसा उसे दिलाया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनधन खाते खोलने पर विपक्ष खिल्ली उड़ाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के पैसे पर डकैती डालने वालों की जेबें खाली कराईं और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते तक पहुंचाया। जिनकी जेबों में जनता का पैसा पहुंचता था, उन्हें बुरा लगना स्वाभाविक है। वह शुक्रवार को लोक भवन सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ पर आधारित नाट्य श्रृंखला मंचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस प्रस्तुति को पूरे प्रदेश तक विस्तारित करने को भी कहा।

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