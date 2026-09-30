Video: खाने की गुणवत्ता में सुधार की मांग, कैलाश छात्रावास की छात्राओं ने वीसी कार्यालय घेरा

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लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में कैलाश छात्रावास की छात्राओं ने खाने की गुणवत्ता में सुधार की मांग को लेकर वीसी कार्यालय का घेराव किया। छात्राओं ने छात्रावास में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर अपनी नाराजगी जताई और व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता बेहतर की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखा।

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