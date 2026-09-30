Video: कैसरबाग में ‘वाइफोबिया’ नाटक का मंचन, कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुति

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कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में मदर सेवा संस्थान की ओर से ‘वाइफोबिया’ नाटक का मंचन किया गया। मंच पर कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों के सामने नाटक की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक के दौरान कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। आयोजन में मौजूद लोगों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की।

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