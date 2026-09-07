Video: किसानों की जमीनों पर कब्जे और फर्जी मुकदमों का आरोप, बारिश में भी डटे रहे किसान

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भारतीय किसान यूनियन (अवध) राजू गुप्ता संगठन की ओर से सोमवार को जानकीपुरम थाने के पास विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 6:30 बजे एसीपी बीकेटी और नायब तहसीलदार को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हुआ। तेज बारिश के बावजूद किसान और संगठन के महिला-पुरुष कार्यकर्ता धरने पर डटे रहे। अधिकारियों ने मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने जानकीपुरम पुलिस पर प्रॉपर्टी डीलरों से मिलीभगत कर किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे कराने और गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज कर किसानों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया। मड़ियांव के भूमि विवाद में संगठन के युवा अध्यक्ष व पूर्व पार्षद चांद सिद्दीकी और उनके भाइयों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया गया। आरोप है कि धारा 24 की कार्यवाही खारिज होने के बाद पुलिस से मिलीभगत कर चांद सिद्दीकी समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस की मदद से विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की गई। संगठन ने जानकीपुरम क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि करीब एक माह पहले हुई लगभग 80 लाख रुपये की चोरी में असली आरोपियों को बचाया गया। सोना बेचने वाले, खरीदने वाले सोनार और लूट में इस्तेमाल बुलेट की जांच दूसरे सर्किल से कराने की मांग की गई। इसके अलावा बिजली, नगर निगम, जल निगम, तहसील से जुड़ी समस्याओं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और सफाईकर्मियों से कथित अवैध वसूली बंद कराने की मांग की गई। प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मो. हलीम, सचिव मोनू यादव, चांद सिद्दीकी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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