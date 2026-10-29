Video: करवा चौथ पर महिलाओं की मनोदशा को लेकर छलका दर्द, संदीप बंसल बोले- ‘बचा ही क्या है’

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ब्राह्मणी टोला में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने महिलाओं की मनोदशा को लेकर अपनी बात रखी। परिवार से मुलाकात कर आवास से बाहर निकले संदीप बंसल से जब पूछा गया कि आज करवा चौथ के दिन इस घटना के बाद महिलाओं की क्या मनोदशा है, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के मन में गहरा दुख और निराशा है। संदीप बंसल के मुताबिक, महिलाएं कह रही हैं, “बचा ही क्या है, मन कर रहा है कि इस शरीर को भी त्याग दूं, आत्महत्या कर लूं।” उनके इस बयान से हत्याकांड के बाद परिवार की महिलाओं पर पड़े भावनात्मक असर और उनके दुख को जाहिर किया।

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