अमित शाह का लखनऊ दौरा: आरएमएल विधि विवि में बैठक और कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जानें मिनट-टू-मिनट पूरा अपडेट

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह राजधानी में करीब 03 घंटे 15 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान वह डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आशियाना में आयोजित बैठक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

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डेढ़ घंटे बैठक, आधे घंटे कार्यक्रम में होंगे शामिल

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, अमित शाह सुबह 10:40 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके पांच मिनट बाद सुबह 10:45 बजे सड़क मार्ग से विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:55 बजे उनके डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है।

अमित शाह सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 01 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

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दोपहर 2:15 बजे दिल्ली के लिए उड़ान

दोपहर 01 बजे से दो बजे तक मध्याह्न भोजन के लिए समय निर्धारित है। इसके बाद दोपहर 02 बजे वह विश्वविद्यालय से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह दोपहर 2:10 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके पांच मिनट बाद दोपहर 2:15 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।