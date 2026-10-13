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Video: कैप्टन स्मित मछार के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए यज्ञ, अभिनंदन समारोह आयोजित

Akash Dwivedi

Updated Tue, 13 Oct 2026 02:14 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 02:14 PM IST







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मीराबाई मार्ग स्थित नरही की आर्य प्रतिनिधि सभा की यज्ञशाला में कैप्टन स्मित मछार के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना के लिए यज्ञ और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने यज्ञ में आहुतियां देकर उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। ... और पढ़ें

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