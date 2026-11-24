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अलीगंज स्थित कला स्रोत आर्ट गैलरी में आयोजित कला प्रदर्शनी में देश के अलग-अलग राज्यों से आए कलाकारों ने लाइव पेंटिंग बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। 23 नवंबर से शुरू हुई यह प्रदर्शनी और लाइव पेंटिंग सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान कला प्रेमियों को कलाकारों को कैनवास पर रंगों के जरिए अपनी कल्पनाओं को साकार करते हुए देखने का अवसर मिल रहा है।

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