यूपी: युवती को कार से घसीटता ले गया शहनवाज, खुद को हिंदू बताकर की थी दोस्ती; धर्मांतरण का बना रहा था दबाव

खुद को हिंदू बताकर शहनवाज ने हरदोई निवासी युवती से दोस्ती की। प्रेम जाल में फंसाकर युवती का यौन शोषण किया। युवती ने बुधवार सुबह शहनवाज को दूसरी महिला के साथ देखकर विरोध किया। इसपर आरोपी ने युवती को कार से कुचलने की कोशिश की और भाग निकला। पुलिस ने बिल्डिंग बनाने का काम करने वाले शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है।

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युवती का आरोप है कि दुबग्गा के अंधे की चौकी के पास रहने वाले शहनवाज से उसकी मुलाकात एक साल पहले हुई थी। शहनवाज ने अपना परिचय यश ठाकुर के रूप में दिया था। आरोपी युवती पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने धर्मांतरण से इंकार कर दिया था। गोमतीनगर में रहने वाली युवती के मुताबिक बुधवार सुबह साढ़े छह बजे वह जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार पर चाय पीने गई थी। युवती के साथ उसकी छोटी बहन व बुआ भी थे।आरोप है कि इसी बीच शहनवाज अपने दोस्त दानिश के साथ वहां पहुंचा। कार में दो अन्य युवतियां भी थीं। युवतियों के साथ शहनवाज को देखकर पीड़िता ने विरोध किया। इसपर शहनवाज ने जान से मारने की नीयत से पीड़िता पर कार चढ़ा दी। खुद को बचाने के लिए पीड़िता कार के बोनट पर चढ़ गई।आरोपी युवती को बोनट पर टांग कर 100 मीटर तक घुमाता रहा। युवती कार का वायपर पकड़ कर खुद को बचाती रही। इसी बीच आरोपी ने ब्रेक लगा दी, जिससे युवती नीचे गिर गई। इसके बाद आरोपियों ने कार से कुचलने की कोशिश की। हमले में युवती बाल-बाल बच गई। आसपास के लोगों ने युवती को सड़क से उठाया और पुलिस को मामले की सूचना दी। चौकी प्रभारी प्रमोद सिंह युवती को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज कराया गया।