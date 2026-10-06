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VIDEO: झूलेलाल घाट के बाहर तक पहुंचा गोमती नदी का पानी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 06 Oct 2026 07:29 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 07:29 PM IST







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लखनऊ के झूलेलाल घाट पर गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण पानी घाट के बाहर तक पहुंच चुका है। जहां पर अभी हफ्ते भर पहले गणेश उत्सव का पंडाल बना था पूरा स्थान पानी में डूब चुका है। ... और पढ़ें

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