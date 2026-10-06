फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Strongman demands ₹3 lakh monthly extortion from hospital owner

लखनऊ: अस्पताल संचालक से दबंग ने हर महीने मांगी तीन लाख की रंगदारी, आठ पर एफआईआर

Tue, 06 Oct 2026 09:55 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 06 Oct 2026 09:55 PM IST
सार

आरोपी घर के बाहर असलहा लहराते हुए निकलते हैं और परिवार की हत्या की धमकी देते हैं। आरोपी अस्पताल और एंबुलेंस का काम बंद कराने का दबाव भी बना रहे हैं।

विज्ञापन
Lucknow: Strongman demands ₹3 lakh monthly extortion from hospital owner
- फोटो : इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर से मांगी रंगदारी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरदोई के अस्पताल संचालक लवलेश त्रिवेदी ने रायबरेली निवासी सलाउद्दीन पर प्रति माह तीन लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। लवलेश का आरोप है कि सलाउद्दीन के साथ एएस अस्पताल के संचालक समेत छह अन्य लोग भी शामिल हैं। पीड़ित की तहरीर पर चौक पुलिस ने सोमवार को आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन


लवलेश के मुताबिक वह वर्तमान में चौक के लाजपतनगर में रहते हैं और ठाकुरगंज में क्राउन अस्पताल चलाते हैं। गोमतीनगर स्थित एएस अस्पताल का मालिक आलोक सिंह है। सलाउद्दीन, संजय त्रिवेदी, रिजवान, दिलीप, सैजी और एक अन्य युवक उसी अस्पताल में रहते हैं। आरोप है कि आलोक सिंह के संरक्षण में सभी आरोपी कई दिनों से रंगदारी मांग रहे हैं। आरोपी घर के बाहर असलहा लहराते हुए निकलते हैं और परिवार की हत्या की धमकी देते हैं। आरोपी लवलेश पर अस्पताल और एंबुलेंस का काम बंद कराने का दबाव भी बना रहे हैं।
विज्ञापन


सलाउद्दीन पर दर्ज हैं 25 से अधिक मामले
लवलेश के अनुसार, सलाउद्दीन के खिलाफ रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव में 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, गोहत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। लवलेश ने सलाउद्दीन को पेशेवर अपराधी और जिला बदर बताया है। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि मामले की तफ्तीश और विवेचना शुरू कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed