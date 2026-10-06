यूपी एमएलसी चुनाव: नामांकन भरने की तारीख खत्म, कुल 188 ने भरा पर्चा; 23 अक्तूबर को होगी वोटिंग-निर्देश जारी
यूपी में शिक्षक और स्नातक एमएलसी के लिए वोटिंग 23 अक्तूबर को होगी। वोट देने के लिए क्या कागजात जरूरी होंगे इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
विस्तार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के पांच मेरठ खंड स्नातक, आगरा खंड स्नातक, वाराणसी खंड स्नातक, लखनऊ खंड स्नातक व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों मेरठ खंड शिक्षक, आगरा खंड शिक्षक, वाराणसी खंड शिक्षक, लखनऊ खंड शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक में 23 अक्तूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
फर्जी मतदान को रोकने के लिए ऐसे सभी मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निर्वाचक किसी कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की मान्यता दी गई है।
ये मान्य दस्तावेज हैं
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक जिस शैक्षणिक संस्था में नियोजित हो, उस संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।
विधान परिषद चुनाव में 188 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा
विधान परिषद की खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 188 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन 51 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे और उससे पहले 137 प्रत्याशी नामांकन कर चुके थे। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नौ अक्तूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 अक्तूबर को चुनाव होगा।
सबसे ज्यादा 27 प्रत्याशियों ने वाराणसी खंड स्नातक क्षेत्र से पर्चा भरा है। लखनऊ खंड स्नातक सीट से 22, आगरा खंड स्नातक सीट से 20, इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक व गोरखपुर-फैजबाद खंड शिक्षक सीट से 19-19, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट से 17, आगरा खंड शिक्षक सीट से 15, लखनऊ खंड शिक्षक व वाराणसी खंड शिक्षक सीट से 14-14, मेरठ खंड शिक्षक सीट से 11 और मेरठ खंड स्नातक सीट से 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।