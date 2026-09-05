{"_id":"6a9bd9a1c21c8ffacc04bb4e","slug":"video-video-janalva-saugdhaka-para-calna-mashakal-gadadha-sa-bugdhha-hathasa-ka-khatara-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जानलेवा सड़क पर चलना मुश्किल, गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: जानलेवा सड़क पर चलना मुश्किल, गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा
तेलीबाग चौराहे से कल्ली पश्चिम होते हुए किसान पथ नहर की साइड रोड पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। जर्जर सड़क के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढों के चलते आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और गड्ढों को भरवाने की मांग की है, ताकि हादसों पर अंकुश लग सके।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।