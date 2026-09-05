Video: जानलेवा सड़क पर चलना मुश्किल, गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा

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तेलीबाग चौराहे से कल्ली पश्चिम होते हुए किसान पथ नहर की साइड रोड पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। जर्जर सड़क के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढों के चलते आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और गड्ढों को भरवाने की मांग की है, ताकि हादसों पर अंकुश लग सके।

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