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Video: सहारनपुर में मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर मौलाना खालिद रशीदी ने जताई नाराजगी

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 02:27 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 02:27 PM IST







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सहारनपुर में धार्मिक स्थल (मस्जिद) पर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीदी ने बयान जारी किया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जताते हुए मामले में संबंधित अधिकारियों से तथ्यों की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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